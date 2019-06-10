Чебан: То, что имена вовлечённых в кражу миллиарда людей до сих пор не были озвучены, – национальный позор! (ВИДЕО)

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Вице-председатель парламента Ион Чебан считает национальным позором тот факт, что имена людей, вовлечённых в “кражу века”, до сих пор не были преданы широкой огласке. При этом лицом этого позора он назвал правительство, которое уходит.

– Я бы хотел вам привести и другую параллель – они все говорили о стабильности. В их понимании стабильность означает то, что мы с вами, если они останутся у руководства путем узурпации государственной власти, никогда ничего не узнаем об этой краже миллиарда. На эти деньги могли бы быть отремонтированы школы, детские сады, больницы, могли бы быть повышены зарплаты, пенсии и т.д., но эти деньги попали в карманы воров и мошенников, которые сегодня даже не хотят прийти, чтобы защитить свою позицию, если им есть, что сказать. Я радуюсь тому, что впервые в повестке этого парламента, в этом составе и при этом парламентском большинстве, стало возможным создание следственной комиссии по этому поводу, – заявил Чебан.

Кроме этого, вице-председатель парламента призвал всех сотрудников государственных институтов почувствовать себя свободными, не поддерживать уходящую власть и не брать на себя ответственность за совершенные ей преступления.

– Хочу донести этот месседж тем, кто смотрит нас сегодня из разных кабинетов государственных институтов. Люди добрые, у вас есть сейчас шанс быть свободными! Не поддерживайте тех, кто сейчас уходит, не отвечайте за преступления, которые совершали они, оставьте их в покое, пускай уходят. И мы обязаны сказать им “До свидания!”, а тех, кто виновен в краже, – выявить и передать в суд для того, чтобы возместить деньги, в первую очередь, и для того, чтобы наказать всех, из-за кого обеднел народ, – подытожил Чебан.