Чебан: Текущий ремонт дорог в Кишиневе должен делаться с умом, а не в “часы пик” (ВИДЕО)

Чебан: Текущий ремонт дорог в Кишиневе должен делаться с умом, а не в “часы пик” (ВИДЕО)

Ремонт дорог в наиболее свободное от машин время и запуск приложения с информацией о местах и времени проведения работ – это то, что власти Кишинева должны сделать для горожан с целью избежать нервотрепки и пробок в связи с ремонтом.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 3 мая, заявил кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что ремонт в “часы пик” негативно влияет как на состояние рабочих, так и на качество самих работ, а также провоцирует пробки в городе.

– Мы сделаем так, чтобы в случае необходимости ремонтные работы проводились в том числе ночью, с дополнительной оплатой рабочим. Это надо сделать как можно скорее. Сегодня же в Кишиневе множество таких открытых ям, от попадания в которые пострадал не один автомобиль. Ремонт дорог необходимо осуществлять с умом, – подчеркнул Чебан.

Стоит отметить, что сегодня кандидат в примары от Партии социалистов представил реальные проекты своей команды по борьбе с пробками в Кишиневе.

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