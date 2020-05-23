Чебан – судьям: Не принимайте предложений от тех, кто хочет строить в Кишинёве незаконно (ВИДЕО)

0

Большая часть случаев незаконного строительства в Кишиневе является “наследством”, полученным нынешним руководством столицы от предыдущего, когда разрешительные документы выдавались зачастую “за мзду”. Об этом в ходе передачи на радио Europa Liberă Moldova заявил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Он отметил, что раньше примария была самым коррумпированным госучреждением страны, и все созданные прошлым ее руководством проблемы решать непросто. Он также рассказал, что борьба муниципалитета с незаконным строительством, которая ведется в том числе и в судебных инстанциях, порой осложняется и другими противозаконными действиями.

– Хочу обратить внимание на один случай. Ресторан “Дойна” в Долине роз. Не в моей компетенции доказывать такие вещи, но я слышал, что там сейчас кое-кто раздает квартиры судьям в обмен на принятие решения не в пользу муниципия Кишинев, а для того, чтобы сделать возможным строительство в парковой зоне многоэтажного дома. И хочу призвать всех судей не принимать таких предложений. Мы знаем, где находятся эти дела, и мы выявим их, – предупредил Чебан.

Отметим, что земля под ныне уже снесенным рестораном “Дойна” находится в частной собственности. Изначально застройщик планировал построить там 24-этажный жилой дом, однако разрешения на это не получил. На данный момент застройщик судится со столичной примарией, требуя изменить урбанистический код, чтобы получить право на строительство многоэтажного дома.

Напомним, на днях столичный генпримар распорядился создать рабочую группу, которая в течение месяца проведет оценку ситуации в сфере незаконного строительства и создаст онлайн-карту зон с проблемными стройками.

Вице-примар Виктор Киронда, в свою очередь, заявил ранее, что со времени работы новой администрации столицы не было выдано ни одной авторизации или градостроительного сертификата с какими-либо нарушениями или отклонениями от действующего законодательства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.