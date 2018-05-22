Чебан: Строительство мансард в Кишиневе провалилось из-за нарушений и ошибок (ВИДЕО)

Проект с мансардами в Кишиневе, по мнению кандидата от Партии социалистов на пост генпримара Кишиневе Иона Чебана, изначально был ошибочным, как и сам его концепт.

По его словам, самая большая проблема в том, что домам, на которых строились мансарды, в большинстве случаев по 40-50-60 лет, и они не предусмотрены для дополнительных конструкций.

– Вторая проблема касается непосредственно стандартов, начиная с противопожарных и заканчивая качеством строительства. У нас были серьезные случаи на Ботанике и Рышкановке с пожарами, и вы помните, что произошло в конечном итоге только из-за несоблюдения норм строительства. Эти моменты нужно пересмотреть. Строить необходимо только на тех зданиях, которые в настоящее время соответствуют нормам строительства, то есть позволяют возведение мансард, – отметил Чебан.

Он также посетовал, что многие вложившиеся в строительство мансард кишиневцы оказались обманутыми строителями, и заявил, что этим вопросом должна плотно заняться прокуратура.