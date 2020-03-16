Чебан: Столичный общественный транспорт работает по максимуму (ФОТО, ВИДЕО)

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Общественный транспорт работает сегодня в Кишиневе на полную мощность. На маршруты были выведены все доступные автобусы и троллейбусы.

Как уточнил на своей странице в соцсети примар города Ион Чебан, это делается для того, чтобы граждане не толпились в транспорте и на остановках, а также соблюдали друг между другом рекомендуемое расстояние – минимум 1 метр.

Вместе с тем, столичный градоначальник посетовал на то, что некоторые граждане недооценивают опасность коронавирусной инфекции: многие ссорятся с водителями и кондукторами, выполняющими свои обязанности.

– Анализируем все меры, которые можно применить в сложившейся ситуации. Предложения озвучим на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая соберётся сегодня в 16:30, – написал Чебан.