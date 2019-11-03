Чебан: Столица и пригороды заслуживают лучшего будущего, и я голосовал за то, чтобы эти перемены произошли как можно скорее! (ВИДЕО)

Чебан: Столица и пригороды заслуживают лучшего будущего, и я голосовал за то, чтобы эти перемены произошли как можно скорее! (ВИДЕО)

Кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан проголосовал на своем избирательном участке вместе с супругой. Чебан рассказал, что голосовал за лучшее будущее города и пригородов. 

– Голосовал за благоустроенные, развитые, чистые и современные город и пригороды. Голосовал за то, чтобы эти перемены произошли как можно скорее. Хочу, чтобы у наших детей были лучшие условия в детсадах и школах, чтобы молодые люди учились в столичных ВУЗах, чтобы у взрослых были хорошо оплачиваемые рабочие места, а у пожилых – достойная старость. За хорошие дороги и тротуары, благоустроенные парки с чистыми озерами, чтобы не было неприятного запаха. Чтобы столица управлялась профессионально, а не так, как было раньше, и я знаю, что это возможно, – сказал он. 

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