Чебан: Став примаром, ужесточу противопожарный и другие контроли во всех учреждениях Кишинева (ВИДЕО)

Трагические случаи пожаров и взрывов в Кишиневе в последние несколько лет не стали уроком для его властей, доказательством чего могут служить два крупных пожара, произошедших накануне в столице.

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан на своей пресс-конференции сегодня, 21 апреля. На ней он рассказал, как его команда намерена превратить молдавскую столицу в безопасный город. Все эти планы можно найти в предвыборной программе, которую подробно описывает кандидат-социалист в последние дни.

Противопожарная безопасность

Ион Чебан подчеркнул, что эта проблема всегда была в поле зрения муниципальных советников-социалистов.

– Я гарантирую, что после моего вступления в должность генпримара контроль над оборудованием противопожарной защиты будет ужесточен во всех муниципальных учреждениях, торговых центрах, супермаркетах, рынках, автобусных остановках, железнодорожных станциях и других важных целях, – сказал кандидат.

Он отметил, что во всех муниципальных и образовательных учреждениях будут регулярно проводиться учения по противопожарной безопасности.

– Мы больше не будем мириться с небрежностью, злоупотреблениями, протекционизмом и коррупцией, которые лежат в основе этих трагедий. Мы будем требовать ответственного отношения в соответствии с законом. И последствия для тех, кто не подчинится этим требованиям, будут самыми серьезными, – заверил кандидат.

Безопасность прогулок по городу

Ион Чебан отметил, что безопасность должна быть обеспечена в городе во всех отношениях. Однако в последнее время даже простая прогулка по улице Кишинева может закончиться трагично. Он привел пример, когда человек получил серьезную травму, просто проходя мимо Высшей судебной палаты.

– Хаотично расположенные здания, старые, нежилые помещения, незаконная застройка представляют реальную опасность для граждан. Я и моя команда приступим к реализации комплексной программы мер по обеспечению безопасности граждан, которая будет включать в себя, в том числе, восстановление старых зданий и чистку старых деревьев, которые не раз причиняли травмы жителям столицы, – рассказал он.

Безопасность в жилых кварталах

Команда кандидата-социалиста намерена, в дополнение к традиционным мерам безопасности (полицейские патрули, карабинеры), внедрить видеонаблюдение во дворах (на основе публично-частного партнерства), обеспечить гораздо более высокий уровень безопасности в дошкольных и школьных учреждениях, на пешеходных переходах.

Безопасность продуктов питания в детских садах и школах

К сожалению, местные власти не предприняли никаких мер после скандалов, связанных с массовым отравлением детей в результате поставок некачественной продукции в школьные и дошкольные учреждения.

– Мы установим жесткий контроль отбора поставщиков продуктов питания в детские сады, школы и больницы, а также строгий контроль качества продукции и условий приготовления пищи. Те, кто позволит себе ставить под угрозу здоровье и жизнь детей, будут очень сожалеть об этом, – пообещал Чебан.

Безопасный воздух

Команда будущего генпримара-социалиста намерена запустить муниципальный проект по измерению уровня радиации и загрязнения воздуха.

– Мы будем предупреждать граждан о качестве воздуха и приступим к конкретным мерам по сокращению его загрязнения. Мы должны понимать, что нет коммерческого, экономического или любого другого оправдания, когда дело касается общественного здравоохранения, здоровья человека, – подчеркнул Чебан.

В заключение кандидат ПСРМ заверил, что превращение Кишинева в безопасный город является осуществимой задачей, и отметил, что намерен продемонстрировать это уже в первые дни после вступления в должность генпримара столицы.

Напомним, на первой пресс-конференции Ион Чебан представил конкретные решения для эффективного управления столицей, а на второй – о проектах ПСРМ, направленных на улучшение жизни каждого кишиневца, на третьей – о решениях для обеспечения открытой и прозрачной работы столичной примэрии, на четвертой – о реализации в столице концепта “Комфортный город”, на пятой – о проектах ПСРМ по восстановлению инфраструктуры Кишинева, на шестой – о том, как сделать Кишинев городом, открытым для бизнеса и инвестиций.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.