Чебан: Специалисты из Бухареста помогут в реализации Градостроительного плана столицы

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Генеральный примар столицы Ион Чебан в минувшие выходные встретился в Бухаресте с представителями крупнейших компаний Румынии. В ходе открытой дискуссии речь шла об инвестиционных возможностях Кишинёва. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.

По его словам, представители бизнес-среды проявили заинтересованность в сотрудничестве и выразили готовность инвестировать в муниципий Кишинёв.

Специалисты в области архитектуры в Бухаресте готовы приехать в Кишинёв в конце февраля, чтобы оказать нам поддержку в реализации Генерального градостроительного плана столицы и других совместных проектов в различных областях. Речь идёт о строительстве парковок, развитии инфраструктуры, уборке, воде и канализации, дорогах и культуре, – сказал Чебан.

Он также отметил, что примария Кишинёва прозрачна и готова к инвестициям и развитию муниципия.