Чебан: Создам коалицию только с жителями Кишинева, а не с коррумпированными партиями (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан рад тому, что за него не агитируют политические партии, запятнавшие себя участием в альянсе с правящими партиями.

Об этом он заявил в ходе публичных дебатов сегодня, 23 мая. Чебан отметил, что намерен сотрудничать с жителями Кишинева, и больше ни с кем.

– Я счастлив, что меня не поддерживают эти коррумпированные партии: Лянкэ – бывший премьер-министр, Мунтяну – представитель Гимпу и Киртоакэ, разрушивших Кишинев, Шалару – укравший поезда, дороги. Если Андрей Нэстасе согласен на это, пусть так и будет. Я создам коалицию с жителями столицы, и принимаю обязательства перед ними, а не перед какими-либо политическими партиями, в особенности с погрязшими в коррупции, – подчеркнул кандидат-социалист.