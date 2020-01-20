Чебан: Соглашение с Бухарестом было принято мунсоветом Кишинева, а не подписано

0

Генпримар Кишинева Ион Чебан выступил с пояснениями касательно появившихся в некоторых молдавских СМИ ложных новостей по итогам совместного заседания мунсоветников молдавской и румынской столиц.

Так, сначала появились не соответствующие действительности публикации о произошедшем на этом заседании подписании соглашения, а затем новость о том, что Бухарест якобы опроверг этот факт.

– Невозможно опровергать то, чего не было, – потому что никакого подписания соглашения не было вовсе. Этот документ был принят муниципальным советом Кишинева, а советники Бухареста были гостями на этом заседании и заявили, что со своей стороны готовы принять соглашение на заседании своего мунсовета, в Бухаресте. Только после этого мы сможем говорить о подписании соглашения, и для этого существует ряд процедур, – заявил Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что совместное заседание советников Бухареста и Кишинева было открытым, оно транслировалось онлайн и есть в записи, поэтому все желающие могут посмотреть и понять, что правда, а что ложь.

– Обращаюсь ко всем журналистам, особенно к тем, кто якобы борется с fake news, считают себя честными и нейтральными: боритесь с fake news, а не плодите их. Требую опровержения от СМИ, написавших ложь о подписании соглашения, в противном случае мы обратимся в суд, – заявил генпримар.

Упрекнул Чебан и тех молдавских политиков, которые, считая себя лучшими друзьями Румынии, до сих пор не предприняли ничего, чтобы сделать отношения с соседней страной крепче и эффективнее, но при этом критикуют нынешнего генпримара.

– Им стыдно оттого, что они не сделали ничего, будучи у власти, а теперь, как они говорят, “социалист”, хочет и может сотрудничать с Бухарестом лучше них? Подчеркну: мы будем развивать это сотрудничество, и у нас будут хорошие отношения со всеми, хотят или нет этого некоторые политики или СМИ. Мне жаль, что те, кто должен помогать развивать сотрудничество, делают все наоборот, – сказал Чебан.