Чебан: Социалисты продолжат помогать дидактическим кадрам и обеспечат им достойные условия труда! (ВИДЕО)

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Вице-председатель молдавского парламента, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан выступил на ежегодной конференции преподавателей, которая прошла сегодня в Кишиневе.

В своем приветственном слове Чебан отметил, что от уровня образования зависят возможности и успех в жизни. Вот почему он никогда не рассматривал образование как экономику, а как инвестицию.

Вице-спикер напомнил, что в течение четырех лет, пока он был председателем фракции ПСРМ в Муниципальном совете, он всегда ратовал за увеличение бюджета, выделяемого на систему образования. За эти годы, несмотря на существующие проблемы и трудности, социалистам удалось восстановить несколько важных объектов инфраструктуры, обеспечить более высокую мотивацию для учителей, реализовать множество новых проектов.

В частности, по инициативе ПСРМ в МСК были реализованы следующие меры:

– была выделена разовая помощь в размере 50% от оклада и фиксированная сумма в 500 леев в месяц 2700 учителям в сфере начального и среднего образования, работникам учреждений дошкольного образования (детские сады – повара, помощники поваров, помощники воспитателей, медсестры, вспомогательный персонал – 2017-2018 гг.);

– была выделена ежемесячная материальная помощь в размере 70 леев для 6710 учителей дошкольного, начального и среднего образования для проезда в городском общественном транспорте (2018-2019 гг.);

– была выделена компенсация в размере 1000 леев в месяц для выплаты арендной платы молодым специалистам, работающим в течение последних 3 лет. Этой компенсацией пользуются 230 молодых специалистов (из которых 128 учителей), начиная с 2018 года и далее;

– ежегодно выделялись средства специального назначения в размере 150 тыс. леев работникам дошкольных учреждений для проведения обязательных медицинских обследований;

– на поддержку 8000 детей из социально незащищенных семей ежегодно выделяется по 700 леев на подготовку к школе;

– единая ежегодная материальная помощь в размере 2000 леев при рождении третьего ребенка и, начиная с первого, в социально уязвимых семьях;

– было утверждено решение о ежемесячной финансовой поддержке в 700 леев семей с 3 и более детьми, одновременно посещающих детский сад;

– утверждены правила для поддержки семей с детьми, которые дают им право на материальную помощь в размере 4000 леев на ребенка, включая учителей (воспользовались 2500 семей на общую сумму 10 миллионов леев); денежная помощь, которая дает право получить до 6000 леев на человека (120 человек получили данную помощь, среди которых учителя-пенсионеры, инвалиды из группы риска);

– ежегодные субсидии на аренду учебников для сотен учащихся;

– ежегодно МСК выделяет более 30 млн леев на летний отдых 20080 детей в лагерях;

– полное освобождение от оплаты летнего отдыха в лагерях для 3565 детей.

– Это лишь несколько вещей, разработанных, продвигаемых или усовершенствованных по моей собственной инициативе или моих коллег. Но этого недостаточно для тех, кто работает в системе образования, а также для развития системы в целом. Мы должны позволить учителям сосредоточиться на обучении, а не на бюрократических процедурах, отчетах и т. д. Мы должны обеспечить достойный уровень оплаты их труда, пересмотреть многие аспекты учебной программы и сосредоточиться на модернизации учебных заведений. Я знаю, что все это возможно. Вскоре мы предложим много новых конкретных инициатив, которые обсудим с участниками системы образования. Желаем успехов в новом учебном году всем преподавателям и работникам системы образования! – отметил Ион Чебан