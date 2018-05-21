Чебан снова призвал Нэстасе к ежедневным публичным дебатам: Андрей, приходи, не бойся! (ВИДЕО)

Завтра, 22 мая, кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан будет ждать своего оппонента Андрея Нэстасе у Триумфальной арки для начала открытых дебатов по вопросам решения проблем столицы.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции сегодня, 21 мая, в очередной раз призвав Нэстасе оставить в стороне политические баталии и обсуждать исключительно насущные проблемы столицы.

– Время и место могут быть любыми – как угодно господину Нэстасе. Мы готовы обеспечить все необходимое: микрофоны, трибуны, стулья для всех желающих принять участие в дебатах. Приглашаю абсолютно всех: любых журналистов, блогеров, жителей столицы. Я готов ответить на любые вопросы, и надеюсь, что Андрей готов сделать то же самое. У нас уже был кандидат, который не желал ходить на дебаты, и мы все видели, что с ним стало, – отметил Чебан.

Кандидат в генпримары от ПСРМ предложил устраивать такие дебаты ежедневно на протяжении всех двух недель, отделяющих Кишинев он второго тура выборов, в 12 часов дня, чтобы в обеденный перерыв могло прийти как можно больше людей. Модератором этих дебатов социалист предложил сделать любого желающего этого журналиста.

– Андрей, давай говорить о городе детально, по каждому пункту. Приходи, не бойся! Можно устроить и опрос в соцсетях, дебатов на какие темы больше всего желают граждане, также темы могут выбрать сами модераторы. Мы полностью открыты, и хотим, чтобы такой же открытой были примэрия Кишинева, – подчеркнул Чебан.