Чебан сложил мандат депутата и вице-председателя парламента (ФОТО)

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Накануне на заседании Постоянного бюро парламента Ион Чебан сложил мандат депутата и вице-председателя законодательного органа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Чебан поблагодарил всех коллег за сотрудничество, в особенности команду ПСРМ, отметив, что он горд тем, что был ее частью.

– Последнее обращение, которое я подписал сегодня в качестве вице-председателя парламента, касается поправок в законодательство в области строительства, разработанных на основании изучения случаев незаконного строительства в муниципии Кишинев. Благодарю коллег из правительства и парламента за сотрудничество в разработке поправок, и, в особенности, хочу отметить вклад моего коллеги, депутата ПДС Владимира Боли, который возглавлял парламентскую группу по этому поводу. Прошу коллег в срочном порядке рассмотреть эти поправки в рамках комиссий и поддержать их на пленарном заседании, – отметил он.

Напомним, ранее Ион Чебан приостановил членство в ПСРМ.