Чебан – “шоровцам”: Ваша наглость не знает границ, но от наказания никто не уйдет (ВИДЕО)

0

Рано или поздно все виновные в “краже века” будут привлечены к ответственности, согласно закону. Об этом в рамках заседания парламента заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан представителям партии “Шор”, попытавшимся перевести “стрелки” со своего партийного босса на социалистов. Чебан потребовал от них прекратить врать.

– Ваша наглость не знает границ. Следите за тем, что вы говорите. Хватит лгать и тиражировать эту ложь на ваших холдингах – одном и втором, – отметил Чебан.

Социалист также подчеркнул, что отчет Кролл-2 обличил тот факт, что реальная сумма украденных денег гораздо больше той, чем была изначально предположена. Чебан добавил, что эти средства, в итоге, не получили пенсионеры, молодые матери, молодежь. Без этих денег остались учебные заведения и больницы.

– И если не Харужен, то следующий прокурор должен прийти сюда и снять иммунитеты с тех, что ответственен за это. И рано или поздно, с этим прокурором или с другим, но это обязательно случится, – добавил он.

Стоит отметить, что в преданном вчера огласке отчете Кролл-2, проливающем правду на “кражу века”, фигурируют имена практически половины фракции “Шор”: самого Илана Шора, а также депутатов Марины Таубер и Регины Апостоловой. В данной связи на сегодняшнем заседании парламента депутат блока “АКУМ” Мария Чобану потребовала, чтобы генпрокурор пришел сегодня в парламент для того, чтобы снять депутатский иммунитет со всех вышеназванных.

Примечательно, что сами “шоровцы”, несмотря на красноречивые факты, обвинения в свой адрес категорически отрицают и даже потребовали включить их в комиссию по расследованию “кражи века”.