Чебан – “шоровцам”: Мы все, в том числе правовые органы, с нетерпением ждем вашего председателя на заседании парламента (ВИДЕО)

Вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан ответил депутатам фракции “Шор”, недовольным тем, что имя их партийного босса упоминается на заседании законодательного органа в его отсутствие.

– Никто, абсолютно никто не мешает председателю, как вы говорите, вашей партии “Шор” Илану Шору прийти на заседание парламента и сказать нам всё, что он хочет. Мы его с нетерпением ждем – и не только мы, депутаты, но и все общество, и, может быть, и некоторые правовые органы. Я знаю, что он должен был явиться в суд в Кагуле. Мы его очень ждем и даем ему возможность выступить с любой репликой, в любое время, предусмотренные законодательством, – сказал Чебан.