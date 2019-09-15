Чебан: Сегодняшний Кишинёв – это результат труда всех этносов (ФОТО)

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Кишинёв является полиэтничным городом. Уверенность в этом выразил кандидат на пост генпримара Кишинёва от ПСРМ Ион Чебан, который принял участие в XVIII Республиканском этнокультурном фестивале «Единство через многообразие».

– Сегодняшний Кишинёв – это результат труда всех этносов, дружно проживающих в нём. Мы все – кишинёвцы, и все мы – народ Молдовы. У нас есть чему поучиться друг у друга, мы должны помогать друг другу, – заявил Ион Чебан

Кандидат на пост генпримара уверен, что вместе мы сможем построить Кишинёв будущего, в котором наши дети будут жить счастливо.