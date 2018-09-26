Чебан: Сегодня под контролем Гимпу у Кишинева еще что-то украли

Чебан: Сегодня под контролем Гимпу у Кишинева еще что-то украли

В то время как фракция Партии социалистов боролась за интересы кишиневцев, настаивая на включении в повестку дня заседания мунсовета социальных вопросов, либералы, по традиции, занимались “темными делишками”.

Так, глава фракции ПСРМ Ион Чебан рассказал, что сегодня утром состоялось заседание Комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям. Заседание прошло за закрытыми дверями.

– По предварительной информации, на этом заседании украли еще что-то у муниципалитета. А Михай Гимпу пришел проконтролировать процесс, – написал Чебан на своей странице в соцсети, приложив снимок главы Либеральной партии, зачем-то явившегося в столичную примэрию.

Напомним, фракция ПСРМ отказалась участвовать в сегодняшнем заседании мунсовета, так как в его повестку не были включены предложенные ею социальные проекты.

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