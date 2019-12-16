Чебан сделал последнее предупреждение руководству Управления архитектуры

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сделал выговор руководству Управления архитектуры и юридического подразделения на сегодняшнем заседании муниципальных служб примарии. Речь шла о незаконном строительстве в столице.

– Если вы думаете, что мы не знаем обо всех схемах и о том, как ими оперируют, то вы ошибаетесь. Как я сказал представителям строительных компаний, так скажу и вам: мы первыми сообщим в правоохранительные органы в случае возникновения проблем в этой области, – сказал Чебан.

Примар также рассказал об инвесторе из Бельгии, который выбрал Кишинев для строительства отеля по последним технологиям, но теперь “кусает локти”.

– В течение двух лет примария Кишинева и министерство культуры “играют в пинг-понг”. Люди хотят отремонтировать историческое здание, на свои деньги и за счет своего участка сделать дорогу и парковку, построить современный отель. Это очень серьезная компания, и своим отношением к ним вы подрываете доверие к нам всех инвесторов, – заявил Чебан.

Он призвал профильные управления сотрудничать с инвесторами, а руководству Управления архитектуры сделал последнее предупреждение.