Чебан: Санкции для незаконных застройщиков будут увеличены

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В настоящее время ведется работа над завершением проекта по изменению законодательства в области строительства. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан

Чебан отметил, что с этой целью правительство и примария провели ряд совместных заседаний, последнее из которых состоялось вчера, для того, чтобы улучшить законодательство в этом отношении.

– Согласно документу, который будет предложено принять, местная публичная администрация будет наделена дополнительными полномочиями по контролю выдачи разрешительных документов на строительство. Также будут увеличены санкции для тех, кто будет строить незаконно. Другое предложение предполагает увеличение срока рассмотрения прошений о выдаче разрешений на строительство с 10 дней до 30, чтобы иметь возможность внимательно проверить весь пакет документов. Это изменение будет введено сроком на год, – добавил он.

Чебан также отметил, что сегодня документ будет рассмотрен правительством, и поблагодарил Иона Кику и министров за оперативность в этом отношении.

– Надеюсь, что этот проект будет поддержан и принят как правительством, так и парламентом, чтобы положить конец раз и навсегда хаосу в области строительства и установившейся в Кишиневе коррупции, – добавил он.