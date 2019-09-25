Чебан: Результаты опросов вселяют оптимизм, но не опьяняют нас. Мы будем ходить от двери к двери и завоевывать доверие людей

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“Мы будем ходить от двери к двери, будем общаться с людьми и стараться завоевать их доверие”, – так кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев прокомментировал результаты опросов общественного мнения, которые показывают, что он является фаворитом кишиневцев в нынешней предвыборной гонке. Чебан отметил, что он и его команда продолжат завоевывать доверие людей конкретными делами, так как именно этого, а не красивых слов, ждут граждане.

– Социология – интересная наука. Опрошенные люди говорят о том, во что верят в определённый момент. Но доверие людей – вещь непостоянная. Если люди не видят работы чиновника или не понимают ее, то они теряют доверие к этому чиновнику. С моей стороны было неправильным много работать, но мало говорить об этом или и вовсе молчать. Теперь мы с командой научились говорить о том, что делаем, для чего делаем и чего хотим добиться, – отметил он.

Чебан также добавил, что результаты опросов “вселяют оптимизм, но не опьяняют нас”.

– Мы увидели множество людей, доверяющих нам, и благодарим их за это. Мы заверяем, что их доверие имеет для нас наибольшую ценность, и мы сделаем все возможное, чтобы не потерять его. Также мы увидели, что многие готовы поверить в нас, они могут проголосовать за нас. Мы знаем, что нужно делать – мы будем ходить от двери к двери, будем общаться с людьми и стараться завоевать их доверие. Я не делаю политических или каких-то других различий – я буду примаром всех кишиневцев и буду решать наши общие проблемы, – подытожил он.

Напомним, что накануне результаты сразу двух опросов общественного мнения показали, что Ион Чебан лидирует в предпочтениях кишиневцев. Более того, согласно последнему исследованию, за кандидата ПСРМ готовы проголосовать почти половина жителей Кишинева.