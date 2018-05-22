Чебан: Решение проблемы парковки на тротуаре – это возведение многоуровневых парковок (ВИДЕО)

Обустройство парковочных мест на бульваре Штефана чел Маре, инициированное бывшим генпримаром Дорином Киртоакэ, не решило проблему отсутствия парковок, и более того, – создало дополнительные проблемы для трафика.

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан, поясняя, как можно решить проблему наводненности центрального бульвара столицы хаотично припаркованными автомобилями. Он отметил, что для освобождения тротуаров Кишинева от машин необходимо сначала сделать достаточно парковок.

– Проблему надо решать поэтапно путем создания многоуровневых или подземных парковок в периметре от пенитенциара №13 до улицы Алексей Матеевич, от бывшего тракторного завода и до улицы Измаильской улицы. Мы уже обсуждали это с потенциальными инвесторами. Многоуровневую парковку в 4-5 этажей и с тремя подземными уровнями можно построить на территории около 7-12 соток. Такая парковка решали бы проблему не только бульвара Штефана чел Маре, но и центра города как такового, – рассказал Чебан.

Он отметил, что необходимо построить около четырех таких парковок, а для этого требуется время – от полугода до двух лет.