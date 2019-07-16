Чебан: Реформы в области юстиции являются приоритетом

0

Литва готова предоставить Республике Молдова помощь в процессе усовершенствования законодательства. Соответствующее заявление было сделано в рамках встречи делегации из Литвы с вице-председателем парламента Ионом Чебаном.



В рамках дискуссий стороны обсудили приоритеты парламентского большинства в социально-экономической сфере, эволюцию политических событий в нашей стране, а также усилия, предпринятые для преодоления политического кризиса.

– Реформы в области юстиции являются приоритетом. Нынешняя власть должна приступить к ним как можно скорее, – заяви вице-спикер.

В то же время делегация из Литвы поприветствовала создание парламентского большинства, а также то, что удалось избежать политической нестабильности в нашей стране. Чиновники отметили, что Литва готова предоставить РМ помощь в процессе усовершенствования законодательства.

Генеральный секретарь парламента Адриан Албу добавил, что опыт Литвы важен, а секретариат законодательного органа хотел бы заимствовать его для консолидации институциональных возможностей молдавского парламента.

Делегация из Литвы совершает визит в нашу страну в период с 16 по 17 июля. Он проходит в рамках Региональной программы по парламентскому обмену Международного республиканского института, во время которой депутаты и представители секретариатов парламентов Молдовы, Грузии и Украины обмениваются опытом и знакомятся с процессом вступления Литвы в ЕС, процессом гармонизации законодательства, а также с парламентским опытом.