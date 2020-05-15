Чебан: Реабилитация дорожной инфраструктуры – приоритет для примарии Кишинева

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Реабилитация дорожной инфраструктуры столицы является приоритетом для примарии Кишинёва. Однако это займёт немало времени, так как решение этой проблемы много лет откладывали, а тротуары и улицы приобрели плачевный вид. Об этом на своей странице в социальной сети написал генпримар Ион Чебан.

По его словам, на данный момент рабочие восстанавливают тротуары на улице Н. Тестемицану. После этого в периметре улиц Гренобле и В. Короленко будет отремонтирована проезжая часть, а на некоторых участках её расширят. В целом будет отремонтирован отрезок площадью 21 000 квадратных метров.

Ремонт пешеходной зоны будет проведён и на улице И. Инкулец, где будет восстановлен тротуар на площади 8 400 квадратных метров. Работы завершатся в августе этого года, сообщил градоначальник.

Стоит отметить, что на данный момент в столице проводятся работы на улицах: Н. Костин, И. Инкулец и И. Пеливан. Кроме того, ремонт проходит на пешеходных зонах улицы Н. Зелинский, на Московском проспекте и проспекте Мирча чел Бэтрын. А на улице М. Садовяну реабилитация тротуаров завершилась. Также на этой неделе на некоторых улицах столицы проводится фрезерование асфальта.

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