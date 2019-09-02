Чебан разделил радость “первого звонка” с учащимися и коллективом спецшколы №6, которой помогли социалисты (ФОТО)

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В первый день нового учебного года вице-председатель Парламента РМ, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан решил быть рядом с ребятами из специальной школы № 6, чтобы разделить с ними радость “первого звонка”.

Как отметил Чебан на своей странице в соцсети, “эти особенные и очень красивые дети нуждаются в нашей помощи и поддержке”.

– В прошлом году я пообещал, что сделаю все возможное, чтобы улучшить условия обучения в этой школе и, при содействии фракции социалистов в Мунсовете, у нас это получилось. Были выделены деньги на капитальный ремонт учреждения и покупку новой мебели, вложены средства в развитие спортивного комплекса. Установлены новые, с учетом особых потребностей ребят, игровые площадки. Вся территория школы была освещена, установлены скамейки и урны. Удалось поменять входные ворота, организовать подъездной путь для вывоза мусора, снести устаревшие павильоны, которые угрожали жизни детей. За год мы смогли сделать много хорошего, в будущем решим и другие проблемы, – подчеркнул он.

Чебан также добавил, что он очень рад, что эти школьники проведут новый учебный год в более комфортных условиях. По случаю праздника он подарил детям книги и набор футбольных и волейбольных мячей.

– Хочу пожелать всем кишиневским школьникам успехов, а учителям – приятных эмоций от достижений своих учеников, – подытожил он.