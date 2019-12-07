Чебан рассказал об итогах участия в форуме городов-лидеров ВЕЦА в Киеве (ФОТО)

Чебан рассказал об итогах участия в форуме городов-лидеров ВЕЦА в Киеве (ФОТО)

В рамках своего рабочего визита в Киев Ион Чебан принял участие в форуме городов-лидеров Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Темой форума стала борьба и профилактика инфекционных заболеваний на уровне города.

В ходе группового обсуждения было решено, что данный вопрос должен решаться комплексно. Мы должны создавать более благоприятные условия для лечения пациентов, а также сосредоточиться на профилактике инфекционных заболеваний. В то же время нам необходимо организовывать информационные и образовательные кампании, – рассказал примар.

Чебан, совместно с градоначальниками других городов, подписал политическую декларацию по СПИДу и туберкулёзу. Также он принял участие в церемонии вручения награды “В твоих силах” за политическое лидерство в борьбе с ВИЧ/ТБ.

В наших силах заботиться о здоровье каждого, разрабатывая соответствующую политику и продвигая её по всему миру, – подытожил Чебан.

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