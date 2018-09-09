Чебан рассказал об интересном новшестве на выборах мэра Москвы (ФОТО)

Председатель фракции Партии социалистов вместе с некоторыми своими коллегами следит сегодня, 8 сентября, за ходом голосования в российской столице.

– Мы находимся в 120 км от Москвы, где внедрено новшество в избирательном процессе, а именно те москвичи, которые зарегистрировались и находятся на даче в день выборов, могут свободно проголосовать на этих участках, специально созданных для этих целей. По предварительной информации, около 100 тысяч человек зарегистрировано для участия в голосовании в данных участках за пределами Москвы, – поведал он на своей странице в соцсети.

Чебан рассказал, что каждый избирательный участок оборудован идентичным образом, как и любой участок в самой Москве, а именно: камерой наблюдения, прозрачными урнами для голосования, мобильными группами волонтеров-молодежи.

Он также отметил, что регистрация для участия в голосовании проходила в течение 2-х месяцев. Параллельно проходила информационная компания, а также данный участок работал как единый центр оказания госуслуг. К 11 часам на участке, где находится сегодня молдавский социалист, проголосовало около 35%.