Чебан рассказал о решении проблем очередного двора в Кишиневе: Самое главное – не опускать руки!

Узнать и понять проблемы жителей Кишинева можно только посредством личного общения.

В этом убедился председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Он рассказал об очередной встрече, на этот раз – с жителями домов по адресам улица Романэ, 2/2 и ул. Грэдинилор, 60. Они рассказали о своих проблемах, таких как необходимость замены и ремонта и лифтов, асфальтирования территории у детской площадки, установки урн и знаков, ограничивающих движение и парковку машин во дворе, ремонта крыши, установки освещения у новой детской площадки.

– Сотрудничая с управлениями примэрии, удалось решить вопросы по освещению, мусорным корзинам. Замену лифтов и ремонт крыши, надеемся, удастся осуществить в 2019 году, ввиду того, что на 2018 год уже утвержден список домов, где проводится замена лифтов. В муниципии Кишинев из года в год количество проблем, которые поднимают горожане, увеличивается. Самое главное – не опускать руки, – отметил Чебан.

Он напомнил, что фракция ПСРМ совместно с жителями муниципия и подразделениями примэрии стараются помочь и разрешить насущные проблемы законными методами, начиная с 2015 год.