Чебан рассказал о первоочередных задачах на посту генерального примара (ВИДЕО)

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В рамках специального выпуска программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV Ион Чебан рассказал о проблемах города, которые должны быть решены новым градоначальником Кишинева в первую очередь.

– Надо строить и надо решать параллельно самые острые вопросы, такие как дороги, в первую очередь, потому что здесь просто ужас, если честно сказать, и не важно, это проезжая часть, тротуары или внутридворовые территории. Несмотря на то, что мы приложили и здесь огромные усилия, но ямы и дыры есть. Всё было настолько уничтожено и заброшено, что задача очень непростая. Естественно, ЖКХ останется приоритетом. Это крыши, подвалы, лестницы, всё, что вокруг зданий. Мы думаем и о том, чтобы предусмотреть долгосрочную программу термоизоляции, чтобы решить вопросы не просто так, а капитально. На это уйдет время, и нужно будет привлекать деньги большие, но мы знаем, как это сделать, – сказал Ион Чебан

Социалист также отметил, что за то время, когда он возглавлял фракцию ПСРМ в Муниципальном совете, в Кишиневе стараниями социалистов были начаты важные перемены.

– Мы начали очень масштабные изменения в парках Кишинева, начиная от “Долины роз”, “Алунелул”. Мы начинаем их восстанавливать. Естественно, это процесс не одного дня, но уже есть существенные изменения, – подчеркнул Чебан.