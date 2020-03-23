Чебан рассказал о мерах, предпринятых примарией Кишинева для борьбы с коронавирусом в условиях режима ЧП

Сегодня оперативное заседание служб примарии Кишинева впервые проходило в режиме онлайн. Такой формат был внедрен для минимизации рисков инфицирования коронавирусом.
В ходе заседания генпримар муниципия Ион Чебан рассказал о мерах по предотвращению распространения и по борьбе с коронавирусом в контексте введенного неделю назад в Республике Молдова чрезвычайного положения. В их числе:
1. Ограничение работы общественного транспорта как в выходные дни, так и в будни;
2. Реорганизация работы сотрудников всех управлений и муниципальных предприятий;
3. Обеспечение работников специальным снаряжением для предотвращения массового инфицирования COVID-19;
4. Закупка для всего общественного транспорта дезинфицирующего средства для пассажиров;
5. Дезинфекция зеленых насаждений, парков, дворов, жилых домов и санитарных помещений;
6. Выделение 2 млн. леев из резервного фонда для медицинских учреждений, управлений и претур для закупки всего необходимого в период пандемии;
7. Открытие банковского счета, на который уже поступило более 1 миллиона 300 тысяч леев, и распределение этих средств в медицинские учреждения, управления и претуры для приобретения оборудования, масок, очков, перчаток и лекарств;
8. Запуск онлайн-библиотеки, где будут готовиться в цифровом формате и храниться все уроки для школьников;
9. Запуск кампании «Будь волонтером». В ней уже зарегистрировано более 250 добровольцев, которые будут помогать социальным работникам и ассистентам;
10. Реализация и запуск в рамках кампании «Оставайся дома» различных информационных роликов с известными личностями, которые помогают рассказать гражданам об опасности коронавируса, публикация листовок и оформление информационных панно. Содействие в этом оказывают все медийные учреждения, которые транслируют эти ролики бесплатно.
11. Запуск нового сайта stopcoronavirus.chisinau.md, на котором размещается информацию о мерах, предпринимаемых примарией в связи с коронавирусом, а также новости на эту тему.
– Это лишь некоторые из мер, которые мы предприняли на прошлой неделе для предотвращения заражения COVID-19. Все предложения, полученные сегодня от руководителей управлений и преторов, будут приняты во внимание, а в обеспечении мер предосторожности нам поможет полиция, – заявил градоначальник.
Чебан отметил, что муниципалитет заботится здоровье всех граждан, в том числе тех, кто должен выходить на работу каждый день, в то время как большинство кишиневцев соблюдают карантин и сидят дома.
– Я имею в виду рабочих, водителей, кондукторов, фармацевтов и, что особенно важно, врачей, которые делают всё возможное для борьбы с коронавирусом и спасения человеческих жизней. Я им очень благодарен и хочу сказать, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь им во всем, – добавил примар.
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