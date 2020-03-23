Чебан рассказал о мерах, предпринятых примарией Кишинева для борьбы с коронавирусом в условиях режима ЧП

Сегодня оперативное заседание служб примарии Кишинева впервые проходило в режиме онлайн. Такой формат был внедрен для минимизации рисков инфицирования коронавирусом.

В ходе заседания генпримар муниципия Ион Чебан рассказал о мерах по предотвращению распространения и по борьбе с коронавирусом в контексте введенного неделю назад в Республике Молдова чрезвычайного положения. В их числе:

1. Ограничение работы общественного транспорта как в выходные дни, так и в будни;

2. Реорганизация работы сотрудников всех управлений и муниципальных предприятий;

3. Обеспечение работников специальным снаряжением для предотвращения массового инфицирования COVID-19;

4. Закупка для всего общественного транспорта дезинфицирующего средства для пассажиров;

5. Дезинфекция зеленых насаждений, парков, дворов, жилых домов и санитарных помещений;

6. Выделение 2 млн. леев из резервного фонда для медицинских учреждений, управлений и претур для закупки всего необходимого в период пандемии;

7. Открытие банковского счета, на который уже поступило более 1 миллиона 300 тысяч леев, и распределение этих средств в медицинские учреждения, управления и претуры для приобретения оборудования, масок, очков, перчаток и лекарств;

8. Запуск онлайн-библиотеки, где будут готовиться в цифровом формате и храниться все уроки для школьников;

9. Запуск кампании «Будь волонтером». В ней уже зарегистрировано более 250 добровольцев, которые будут помогать социальным работникам и ассистентам;

10. Реализация и запуск в рамках кампании «Оставайся дома» различных информационных роликов с известными личностями, которые помогают рассказать гражданам об опасности коронавируса, публикация листовок и оформление информационных панно. Содействие в этом оказывают все медийные учреждения, которые транслируют эти ролики бесплатно.

11. Запуск нового сайта stopcoronavirus.chisinau.md, на котором размещается информацию о мерах, предпринимаемых примарией в связи с коронавирусом, а также новости на эту тему.