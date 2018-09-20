Чебан рассказал о конкретной помощи социалистов людям с ограниченными возможностями (ФОТО)

Чебан рассказал о конкретной помощи социалистов людям с ограниченными возможностями (ФОТО)

Многие семьи сталкиваются с проблемами, которые испытывают люди с ограниченными возможностями, а именно отсутствие пандусов при въезде в государственные и медицинские учреждения. Большинство подъездов в домах не оснащены лифтами, и подъездными дорожками для людей в инвалидных колясках. Не зрячие и слабовидящие люди испытывают трудности, выходя из помещения на улицу, ввиду того, что нет тактильных переходов, ограниченное количество светофоров со звуком, позволяющих безопасно перейти дорогу инвалидам по зрению.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, который рассказал, что советники Партии социалистов постоянно проводят публичные слушания по тематике «Проблемы людей с ограниченными возможностями». На этих слушаниях происходит обсуждение и выдвигаются предложения по решению вопросов, стоящих перед людьми с ограниченными возможностями.

– Совместно с Управлением транспорта и Обществами слепых и слабовидящих, Обществом глухих и слабослышащих разработали стратегию помощи людям с ограниченными возможностями. К концу месяца закончатся работы по установке тактильных дорожек, установке светофоров с звуковым сопровождением на пешеходных переходах. Установлены 12 лифтов в муниципальных медицинских учреждениях каждого сектора муниципия Кишинэу. До конца года Управление капитального строения обязались установить лифт для людей с ограниченными возможностями, проект Chișinău-proiect представили в конце июля, – перечислил он. 

Социалист также отметил, что городская фракция Партии социалистов в дальнейшем продолжит сотрудничество и всегда будет помогать людям с ограниченными возможностями.

 

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