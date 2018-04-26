Чебан рассказал о конкретной помощи, которую можно оказать молодым педагогам в Кишиневе

Чебан рассказал о конкретной помощи, которую можно оказать молодым педагогам в Кишиневе

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел встречу со студентами и преподавательским составом Тираспольского государственного университета. Чебан представил им свою избирательную платформу.

– Обсудили сферу образования и конкретную помощь, которую мы можем оказать молодым педагогам. Говорили о том, что мы можем сделать для того, чтобы Кишинёв успешно развивался в настоящем и в будущем, – отметил на своей странице в соцсети по итогам встречи социалист. 

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

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