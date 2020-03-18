Чебан рассказал о дальнейших действиях примарии Кишинева в условиях режима ЧП (ВИДЕО)

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Примария Кишинева в настоящее время разрабатывает сайт, касающийся борьбы с коронавирусом, где будет размещена вся необходимая информация, ответы на вопросы граждан и комментарии врачей. Об этом рассказал генпримар столицы Ион Чебан в ходе передачи “Loc de Dialog” на “Radio Moldova”.

По его словам, при помощи сайта будет развеяна вся неточная информация о коронавирусе, а также опровергнуты различные домыслы, которых немало в интернет-пространстве.

– Мы уже распространили и разместили в Кишиневе много материалов с информацией о борьбе с коронавирусом. Сейчас, в связи с введением 60-дневного чрезвычайного положения в Молдове, мы готовим ряд дополнительных мер. В ближайшие дни мы проведем заседания, о принятых решениях позже сообщим, – сказал Чебан.

Что касается работы общественного транспорта, генпримар отметил, что по этому поводу были разработаны предложения и переданы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, которой затем предстоит принять решение. По его словам, некоторые решения примария принимает сама, но для некоторых необходим вердикт высшей власти в стране.

– Кто-то говорит, что мы сеем панику. Мы стараемся быть максимально корректными, но посмотрите, какие меры принимают другие страны – Италия, Испания, Франция. Посмотрите, что творится в соседних Украине и Румынии, что происходит в России – в Москве может быть объявлен полный карантин с остановкой всего транспорта, – отметил Ион Чебан.