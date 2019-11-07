Чебан рассказал, кто стал председателем и вице-председателями фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева

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Накануне состоялось заседание фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева, на котором были подведены итоги, а также избрано руководство фракции. Об этом в ходе передачи на общественной радиостанции рассказал избранный генеральный примар столицы Ион Чебан

Так, руководителем фракции ПСРМ стал Сергей Афанасенко, представляющий сообщество людей с особыми потребностями. Как уточнил Чебан, он является советником фракции социалистов, но в самой партии не состоит.

– Также мы назначили четырех вице-председателей. Это Динарий Кожокару, ответственный за область медицины, Александр Одинцов – специалист в области урбанизма, архитектуры, земельных отношений. Третьим вице-председателем стала Людмила Полодюк, которая на протяжении четырех лет руководила секретариатом фракции и знает всё о любом внутреннем документе. Четвертым вице-председателем стала Светлана Попа – она ответственна за отношения с пригородами, – рассказал избранный генпримар.

Сергей Афанасенко входит в число первых 100 паралимпийских спортсменов в мире, он является председателем Ассоциации людей с ограниченными возможностями „Invasport”. Афанасенко известен и своей активной общественной деятельностью, за которую получил две государственные награды – орден “За гражданские заслуги” и “Орден Почета”.