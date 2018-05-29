Чебан рассказал кишиневцам, как намерен окончательно решить в Кишиневе проблемы очистных, вывоза мусора и сферы ЖКХ (ВИДЕО)

Кандидат на пост генпримара Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан во вторник, 29 мая, в ходе открытых дебатов в парке имени Штефана чел Маре поговорил с жителями столицы о решении проблемы с очистными сооружениями, о “мусорной” проблеме и о вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из наиболее острых для жителей столицы, и в частности их носов, проблем является невыносимый запах, исходящий от очистных сооружений, несмотря на все громкие заявления и действия со стороны бывшего генпримара Дорина Киртоакэ.

Кандидат-социалист Ион Чебан рассказал, что эту проблему можно решить к весне 2020 года, и пояснил, как намерен это сделать. Прежде всего он уточнил, что применяемые сейчас геотубы – это лишь временное решение, так как пригодно лишь для небольших городов.

– 48 тысяч кубометров отходов, не обезвоженных до состояния, в котором они не пахнут (для этого обезвоживание должно быть осуществлено до 35%), были размещены на полигоне поблизости. Именно они и издают этот отвратительный запах. Если мы не эвакуируем и не переработаем эти отходы, они могут “благоухать” еще минимум пять лет. У нас уже предусмотрено около 26 млн евро для модернизации очистных сооружений, и работы могут начаться уже в сентябре 2019 года. Параллельно необходимо эвакуировать существующие геотубы: это может быть сделано зимой 2019-2020 года, – рассказал Чебан.

Подытоживая, кандидат-социалист отметил, что при максимальных усилиях и наличии политической воли проблема очистных сооружений столицы может быть окончательно решена к весне 2020 года.

Говоря о решении проблемы вывоза мусора из Кишинева, Чебан подчеркнул, что на сегодняшний день единственным подготовленным для этого полигоном является полигон в Цынцаренах, но чтобы иметь возможность и далее его безопасно использовать, необходимо приобрести необходимое оборудование и провести реабилитацию. Также Чебан заявил о намерении провести переговоры с примэрией Цынцарен для продления договора о вывозе мусора. В долгосрочной перспективе социалист отметил, что необходимо найти возможности для привлечения инвестиций.

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, Ион Чебан отметил, что из 23 ЖЭК-ов в столице 21 находится в стадии банкротства, и суммарно их долги составляют около 600 миллионов леев. По факту эти долги могут быть куда выше, и их выплату хотели повесить на кишиневцев, но фракции ПСРМ удалось не допустить этого.

– Жители Кишинева спрашивают – а куда уходят деньги, которые мы платим? Отвечаю – 95% всех средств тратится на судебные процессы в связи с банкротством. У них попросту нет средств, чтобы платить работникам, – рассказал Чебан.

Выходом из этого замкнутого круга, по мнению кандидата в генпримары, должны быть реорганизация ЖЭК-ов – из 23 должно остаться лишь 5, – оптимизация персонала и увеличение финансирования.

Также кандидат от Партии социалистов на пост генпримара ответил на многочисленные злободневные вопросы жителей Кишинева.