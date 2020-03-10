Чебан рассказал, какие меры предпринимает примария для борьбы с коронавирусом

0

Примария муниципия Кишинёв находится в состоянии постоянной готовности после того, как в Молдове был выявлен первый случай коронавируса, а Правительство РМ объявило «оранжевый код» в связи с распространением COVID-19. Во время сегодняшнего оперативного заседания муниципальных служб Генпримар Кишинёва Ион Чебан попросил сотрудников всех структур проявить максимальную ответственность.

Чебан потребовал, чтобы сотрудники сферы здравоохранения предоставляли гражданам достоверную информацию о рисках, которые могут появиться в случае инфицирования, и о мерах, которые необходимо принять. Генпримар также распорядился регулярно дезинфицировать помещения, которые ежедневно посещают граждане. А также объявить во всех больницах карантин, что предусматривает ограничение доступа посетителей. Кроме этого, во всех помещениях должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Что касается учебных заведений, Чебан приказал регулярно дезинфицировать и проветривать все помещения в школах и детсадах. Детей необходимо просить чаще мыть руки, и проводить для них тематические уроки. Ежедневно по утрам медработники обязаны проводить осмотр каждого ребёнка. Кроме того, Чебан распорядился отменить все культурные мероприятия, утренники, особенно с участием посторонних лиц. Родителей просят не заходить в школы и детсады, а встречать детей у входа. Также рекомендуется не проводить организованные поездки учащихся, студентов и сотрудников учебных заведений за пределы страны. Генпримар Кишинёва попросил пересмотреть организацию крупных мероприятий, которые планировалось провести в столице, и по возможности перенести их, чтобы избежать возможного распространения коронавируса. Ион Чебан также призвал экономических агентов принять участие в информировании населения и разместить информационные листовки в помещениях, которые им принадлежат, например, магазины, рестораны, детские площадки. Кроме того, экономических агентов призывают чаще дезинфицировать помещения, а также размещать дозаторы с дезинфицирующими средствами. В связи с этим Чебан подготовил материал для представителей частного и неправительственного сектора, который содержит рекомендации для работодателей, сотрудников и клиентов. Материал будет опубликован в течение сегодняшнего дня. Он содержит информацию о регулярной дезинфекции офисов, поверхностей, объектов, а также информацию для сотрудников: не приходить на работу тем, у кого есть температура и кашель, мыть чаще руки, переносить поездки за границу. Остаются в силе меры, объявленные ранее, о дезинфекции общественного транспорта после каждого рейса. Чебан призвал всех перевозчиков применять эти меры. Кроме этого, в городском общественном транспорте будет транслироваться информационный ролик о правилах защиты от инфекции. Начиная с сегодняшнего дня, в троллейбусах будет также транслироваться аудиоролик, который содержит информацию и рекомендации по профилактике COVID-19, разработанный примарией Кишинёва в сотрудничестве с Radio Moldova.