Чебан рассказал, как в этом году будет проходить зачисление детей в первый класс

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В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране запись детей в первый класс в этом году будет осуществляться только с помощью Интернета. Это будет возможно сделать благодаря проекту escoala.chisinau.md, реализованному примарией муниципия Кишинёв. Подробнее об этом рассказал глава примарии Ион Чебан.

По его словам, в понедельник, 18 мая, состоялось первое заседание с директорами столичных школ, на котором был обсужден уровень подготовки в этой области. В течение недели подобные заседания будут проходить со всеми директорами и с вице-примаром Анжелой Кутасевич.

Первый этап записи пройдёт в период с 21 мая по 19 июня. Родители будут подавать онлайн-заявления на платформе escoala.chisinau.md, которая отображена и на платформе educatieonline.md. Таким образом, родителям не придётся ходить в учреждения, ответственные за зачисление детей. Менеджеры получат медицинские справки, а также характеристику воспитателя в электронном формате. Родители, чьи дети не посещали детский сад, могут получить заключение о степени школьной зрелости в Психо-социо-педагогическом центре.

– Проект реализуется в партнерстве и при поддержке studi.md. Мы делаем все возможное, чтобы процесс зачисления детей в школу был максимально простым и доступным, – написал градоначальник на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, родители смогут проконсультироваться по вопросам о зачислении детей в первый класс, позвонив в колл-центр по номеру (022) 20-16-09.

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