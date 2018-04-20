Чебан рассказал, как сделать Кишинев городом, открытым для бизнеса и инвестиций (ВИДЕО)

Кандидат в генпримары Кишинева Ион Чебан в ходе очередной пресс-конференции представил свое видение и видение команды о том, как должна развиваться молдавская столица в экономическом аспекте.

Все эти планы можно найти в предвыборной программе, которую подробно описывает кандидат-социалист в последние дни.

По мнению Чебана, экономике принадлежит особое место в современном городе, и поэтому одним из столпов его программы является превращение Кишинева в город, открытый для бизнеса.

Создание СЭЗ, индустриальных парков и промышленных зон

Социалисты намерены работать над открытием новой подсекции СЭЗ «Expo-Business-Chisinau», которая уже доказала свою эффективность: это более 40 резидентов, инвестиции свыше 70 миллионов долларов, более 2 тысяч сотрудников.

– Мы также будем помогать создавать новые индустриальные парки, например, Tracom – это 40 резидентов, около полумиллиона леев инвестиций, более 1000 рабочих. Мы будем активно поддерживать создание таких парков, оказывая помощь в реконструкции инфраструктуры, промышленных зон, подготовке рабочих, – рассказал Чебан.

Особое внимание – инвестициям

Команда будущего примара-социалиста намерена создать механизм для реализации инвестиционных соглашений между примэрией и стратегическими инвесторами, а также оказывать административную поддержку экономическим проектам: это решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, споров, оказание помощи в получении необходимой документации и консультаций.

– Другим приоритетным направлением в нашей работе будет разработка и внедрение механизма субсидирования процентных ставок по кредитам, направляемым на финансирование приоритетных проектов, а именно муниципальных проектов, проектов государственно-частного партнерства, проектов частных компаний, включенных в реестр приоритетных муниципия, – рассказал Чебан.

Создание “Агентства развития Кишинева” и “Инвестиционной карты Кишинева”

– Это ненормально, что в столице, где живет и работает почти треть населения страны, нет специализированного профессионального органа для комплексного развития города. Агентство будет отвечать за детальную разработку стратегического плана развития муниципалитета, развитие инвестиционных проектов и их мониторинг, поиск инвесторов в Молдове и за рубежом, – подчеркнул будущий генпримар.

Также к февралю 2019 года социалисты намерены разработать и публично представить “Инвестиционную карту Кишинева”, которая будет содержать полный список для государственно-частного и муниципально-частного партнерств на территории всего муниципия, включая пригороды.

– Зная, с какими препятствиями чаще всего сталкиваются инвесторы, мы создадим условия, чтобы документы и авторизации, необходимые для развития бизнеса, были максимально открытыми и быстрыми. Мы ставим акцент на привлечение инвестиций, потому что твердо убеждены в том, что поток инвестиций и технологий создаст условия для открытия новых рабочих мест, привлечет специалистов, улучшит имидж Кишинева в регионе и, таким образом, увеличит поток туристов – это другой альтернативный источник доход для столицы, – рассказал социалист.

Город, открытый и для Запада, и для Востока

Чтобы сделать Кишинев гармоничной столицей, необходимо перенять лучший опыт из западных и восточных городов, чем и намерена заняться команда Иона Чебана. На сегодняшний день существует множество соглашений со многими столицами о сотрудничестве в разработке стратегий и градостроительной документации, помощи во внедрении передовых технологий, городских программ, транспортных решений и лучших городских проектов.

– Мы предложим лучшим зарубежным архитектурным бюро принять участие в разработке индивидуальных проектов и комплексов для развития и улучшения внешнего вида столицы. Мы также разработаем и представим муниципальную программу по поддержке молодых специалистов и бизнесменов. Мы откроем двери примэрии, претур и всех муниципальных предприятий как для выпускников ВУЗов для дальнейшего обучения и трудоустройства, так и для иностранных специалистов, – подчеркнул Чебан.

Кандидат-социалист уверен, что Кишинев может стать действительно современным городом, и заявил, что знает, как это сделать. Он заверил, что после выборов намерен вместе со своей командой работать над вышеуказанными проектами изо дня в день.

Напомним, на первой пресс-конференции Ион Чебан представил конкретные решения для эффективного управления столицей, а на второй – о проектах ПСРМ, направленных на улучшение жизни каждого кишиневца, на третьей – о решениях для обеспечения открытой и прозрачной работы столичной примэрии, на четвертой – о реализации в столице концепта “Комфортный город”, на пятой – о проектах ПСРМ по восстановлению инфраструктуры Кишинева.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.