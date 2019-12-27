Чебан рассказал, как планирует избавить столицу от пробок

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Пробки остаются одной из актуальных проблем молдавской столицы. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан считает, что решить ее можно будет, установив в муниципии так называемые “умные” светофоры. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– У нас есть решение, которое мы видим в краткосрочной перспективе. Мы начнем с установки “умных” светофоров и камер, которые будут подключены к этим светофорам. Я думаю, что в течении 6-9 месяцев мы сможем реализовать проект. Речь идет о больших деньгах, поэтому мы ищем инвесторов. Вместе с Министерством внутренних дел мы пытаемся справиться с этой ситуацией, но это не так просто, потому что всем приходится руководить в ручном режиме, а это должно происходить только в исключительных случаях, – сказал он, пишет point.md.

Генпримар добавил, что планирует обсудить с гражданами вопрос строительства многоуровневых автостоянок, а также парковок внутри дворов.

– Они у нас будут. Это не обещание на один месяц, – заверил он.