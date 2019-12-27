Чебан рассказал, как планирует избавить столицу от пробок

Чебан рассказал, как планирует избавить столицу от пробок

Пробки остаются одной из актуальных проблем молдавской столицы. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан считает, что решить ее можно будет, установив в муниципии так называемые “умные” светофоры. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

– У нас есть решение, которое мы видим в краткосрочной перспективе. Мы начнем с установки “умных” светофоров и камер, которые будут подключены к этим светофорам. Я думаю, что в течении 6-9 месяцев мы сможем реализовать проект. Речь идет о больших деньгах, поэтому мы ищем инвесторов. Вместе с Министерством внутренних дел мы пытаемся справиться с этой ситуацией, но это не так просто, потому что всем приходится руководить в ручном режиме, а это должно происходить только в исключительных случаях, – сказал он, пишет point.md.

Генпримар добавил, что планирует обсудить с гражданами вопрос строительства многоуровневых автостоянок, а также парковок внутри дворов.

– Они у нас будут. Это не обещание на один месяц, – заверил он. 

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