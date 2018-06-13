Чебан рассказал, как остановить незаконное строительство в Кишиневе (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева предлагает запустить процесс объявления всех участков земли “общественно полезными” до принятия нового Генерального градостроительного плана. Об этом председатель фракции Ион Чебан рассказал в рамках проведенной сегодня, 13 июня, пресс-конференции.

Чебан напомнил, что в настоящее время в Кишиневе находятся более 2000 незаконных или находящихся на грани закона строек. Более 300 из них – в активной стадии.

Социалистам удалось остановить десятки подобных случаев, добавил он. Для искоренения сложившейся ситуации, по крайней мере, на определенный период времени, фракция ПСРМ подготовила несколько проектов решений, которые будут внесены завтра, 14 июня, вместе с другими инициативами, в повестку заседания Муниципального совета. Чебан рассказал подробно, о чем речь.

– Как мы все знаем, большинство проблемных строек имеют место или на сдаваемых в аренду участках, или на участках, являющихся муниципальной собственностью, но простаивающих зря. Наше предложение заключается в том, чтобы абсолютно все участки земли, которые являются муниципальной собственностью, но которые находятся и в частном секторе, были переведены в публичный сектор и объявлены общественно полезными до принятия нового Генерального градостроительного плана Кишинева, – сказал он.

Социалист подчеркнул: то, что является публичной собственностью, не может быть использовано под строительство, а потому принятие этого проекта может стать реальным решением для сложившейся в Кишиневе ситуации.

– Таким образом, для консервации этой ситуации Муниципальный совет должен принять этот проект решения, господин Нэстасе может убедить в этом партии, с которыми он образовал единый фронт. Это позволит нам остановить незаконное строительство, но для этого нужна политическая воля нового примара и Мунсовета, – сказал Чебан, подчеркнув, что возглавляемая им фракция ранее уже выступала с этой инициативой, однако не нашла поддержки большинства муниципальных советников, а также блокировалась экс-примаром.

Социалист также отметил, что это решение не будет исключать выдачи разрешения на строительство в индивидуальном порядке для добросовестных застройщиков в максимально транспарентных условиях.

Отметим, что заседание Муниципального совета Кишинева состоится завтра, 14 июня. В его повестку будут включены и важные социальные инициативы, выдвинутые социалистами.