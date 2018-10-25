Чебан рассказал, как кишиневцы могут подать заявки на обустройство своего двора

По целевой программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева по ряду адресов продолжается ремонт внутридворовых территорий. В частности, он проходит по адресу Штефан чел Маре, 3.

Фото с места событий разместил на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан. По его словам, до конца года еще в нескольких десятках дворов Кишинева будут осуществлены работы по благоустройству.

– Продолжаем обрабатывать обращения и запросы от горожан для включения в бюджет следующего года на уникальных платформах Партии социалистов – decide.md и petitia.md. Также можно подать заявления в секретариат фракции (18 кабинет в примарии) или в рамках приема/встреч во дворах наших советников, депутатов, членов партии, – рассказал он.