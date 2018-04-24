Чебан рассказал, как Кишинев можно превратить в город культуры, истории и туризма (ВИДЕО)

Город, который игнорирует свое прошлое, не может иметь ни настоящего, ни будущего.
Об этом заявил кандидат от Партии социалистов Ион Чебан в ходе очередной тематической пресс-конференции, цель которых – подробное знакомство жителей Кишинева с предвыборной платформой кандидата. Он выразил сожаление, что предыдущее руководство столичной примэрии продемонстрировало непочтительное, а местами даже преступное отношение к богатой культуре и истории нашего города.
– В последнее десятилетие мы стали свидетелями сознательного разрушения архитектурных памятников, которые в любом городе являются поводом для гордости и привлекательны для туристов. Сегодня ситуация с историческими памятниками в Кишиневе прискорбна. Фактически у нас есть только две категории памятников: те, которые разрушены, а на их месте построены современные здания, и те, которые еще существуют, но их никто не заботится. Нигде вы не найдете столицы, которая бы так безответственно относилась к историческим памятникам. Как гражданин, который родился в Кишиневе и прожил здесь всю свою жизнь, я говорю это с большой болью, – отметил Чебан.
Актуальный реестр достояния Кишинева
Сразу после вступления в должность примара Ион Чебан намерен провести полную оценку состояния исторических памятников и архитектурных памятников столицы.
– Мы предложим новый реестр этих памятников, а также конкретные планы по реставрации, реабилитации каждого исторического памятника. Столица должна снова вернуть свое лицо! Столица должна снова стать гордостью для ее жителей и туристической привлекательной для иностранцев. – подчеркнул кандидат.
Реставрация и реконструкции всех улиц и исторических зданий
Этому команда Партии социалистов намерена уделить особое внимание.
– Кишинев должен и может иметь такую зону. Поэтому мы создадим конкретную концепцию в этом отношении, разрабатывать которую будут специалисты из этой области. С некоторыми из них мы уже провели предварительные дискуссии на эту тему, – рассказал Чебан.
Привлечение туристов
Будут созданы создать культурные и развлекательные туристические зоны, туристические маршруты, тематические фестивали и праздничные мероприятия, которые представляли бы интерес как для жителей столицы, так и для туристов. С этой же целью будут поддерживаться международные конкурсы песни и танца. Для достижения максимального эффекта предлагается активное продвижение бренда «Кишинев» на региональной и международной аренах.
– Это достижимые цели, требующие воли и участия, и очень жаль, что те, кто возглавлял и возглавляет на сегодняшний день примэрию столицы, не понимали или не хотели понимать эту элементарную вещь, – подчеркнул Чебан.
Ярмарки как туристическая привлекательность
Туризм – один из основных двигателей экономики городов, которые знают, как получить выгоду от этой деятельности, и в Кишиневе также можно это сделать. Сразу же после вступления Иона Чебана в должность примара Кишинева будет разработана обширная программа ярмарок, с тем чтобы не только предложить представителям разных социальных сегментов выставлять свою продукцию, но и стимулировать туризм, продвигать нашу культуру и традиции.
Еще один проект, который есть в планах, – это создание муниципального центра народных промыслов. Такие центры существуют в других странах, других столицах и уже доказали свою полную эффективность.
Создание туристических зон отдыха и спортивной рыбалки
При составлении этой программы будут учитываться частные цели, уже существующие в этой области, а также существующая инфраструктура. Это позволит исключить дублирование усилий, чтобы в конечном итоге получить максимальную эффективность и выгоду как для муниципалитета, так и для частного сектора.
Ион Чебан подчеркнул, что Кишинев может стать городом культуры, истории и туризма, и заявил, что вместе со своей командой обязуется это реализовать.
Напомним, на пресс-конференции накануне Ион Чебан рассказал о проектах ПСРМ по превращению Кишинева в “умный” город.
Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.