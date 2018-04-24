Чебан рассказал, как Кишинев можно превратить в город культуры, истории и туризма (ВИДЕО)

Город, который игнорирует свое прошлое, не может иметь ни настоящего, ни будущего.

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов Ион Чебан в ходе очередной тематической пресс-конференции, цель которых – подробное знакомство жителей Кишинева с предвыборной платформой кандидата. Он выразил сожаление, что предыдущее руководство столичной примэрии продемонстрировало непочтительное, а местами даже преступное отношение к богатой культуре и истории нашего города.

– В последнее десятилетие мы стали свидетелями сознательного разрушения архитектурных памятников, которые в любом городе являются поводом для гордости и привлекательны для туристов. Сегодня ситуация с историческими памятниками в Кишиневе прискорбна. Фактически у нас есть только две категории памятников: те, которые разрушены, а на их месте построены современные здания, и те, которые еще существуют, но их никто не заботится. Нигде вы не найдете столицы, которая бы так безответственно относилась к историческим памятникам. Как гражданин, который родился в Кишиневе и прожил здесь всю свою жизнь, я говорю это с большой болью, – отметил Чебан.

Актуальный реестр достояния Кишинева

Сразу после вступления в должность примара Ион Чебан намерен провести полную оценку состояния исторических памятников и архитектурных памятников столицы.

– Мы предложим новый реестр этих памятников, а также конкретные планы по реставрации, реабилитации каждого исторического памятника. Столица должна снова вернуть свое лицо! Столица должна снова стать гордостью для ее жителей и туристической привлекательной для иностранцев. – подчеркнул кандидат.

Реставрация и реконструкции всех улиц и исторических зданий

Этому команда Партии социалистов намерена уделить особое внимание.

– Кишинев должен и может иметь такую зону. Поэтому мы создадим конкретную концепцию в этом отношении, разрабатывать которую будут специалисты из этой области. С некоторыми из них мы уже провели предварительные дискуссии на эту тему, – рассказал Чебан.

Привлечение туристов

Будут созданы создать культурные и развлекательные туристические зоны, туристические маршруты, тематические фестивали и праздничные мероприятия, которые представляли бы интерес как для жителей столицы, так и для туристов. С этой же целью будут поддерживаться международные конкурсы песни и танца. Для достижения максимального эффекта предлагается активное продвижение бренда «Кишинев» на региональной и международной аренах.

– Это достижимые цели, требующие воли и участия, и очень жаль, что те, кто возглавлял и возглавляет на сегодняшний день примэрию столицы, не понимали или не хотели понимать эту элементарную вещь, – подчеркнул Чебан.

Ярмарки как туристическая привлекательность

Туризм – один из основных двигателей экономики городов, которые знают, как получить выгоду от этой деятельности, и в Кишиневе также можно это сделать. Сразу же после вступления Иона Чебана в должность примара Кишинева будет разработана обширная программа ярмарок, с тем чтобы не только предложить представителям разных социальных сегментов выставлять свою продукцию, но и стимулировать туризм, продвигать нашу культуру и традиции.

Еще один проект, который есть в планах, – это создание муниципального центра народных промыслов. Такие центры существуют в других странах, других столицах и уже доказали свою полную эффективность.

Создание туристических зон отдыха и спортивной рыбалки

При составлении этой программы будут учитываться частные цели, уже существующие в этой области, а также существующая инфраструктура. Это позволит исключить дублирование усилий, чтобы в конечном итоге получить максимальную эффективность и выгоду как для муниципалитета, так и для частного сектора.

Ион Чебан подчеркнул, что Кишинев может стать городом культуры, истории и туризма, и заявил, что вместе со своей командой обязуется это реализовать.

Напомним, на пресс-конференции накануне Ион Чебан рассказал о проектах ПСРМ по превращению Кишинева в “умный” город.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.