Чебан: Рассчитываем на помощь волонтёров в борьбе с коронавирусом

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После того, как в Молдове был объявлен «красный код» в связи с коронавирусом, десятки добровольцев предложили свою помощь, обратившись к генеральному примару Кишинёва Иону Чебану. Градоначальник был приятно удивлён этому. Он отметил, что примария рассчитывает на такую мобилизацию со стороны волонтёров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Глава столицы отметил, что благодаря таким добровольцам, есть возможность обеспечить социальную помощь на дому, чтобы людям не приходилось выходить из дома за покупками или оплаты коммунальных услуг.

– Мы рассчитываем на такую мобилизацию со стороны добровольцев. Тех, кто хочет внести свой вклад в той или иной форме, прошу обращаться к вице-примарам Инге Ионесий и Анжеле Кутасевич, которые ответят на все ваши вопросы, – уточнил Чебан.

По словам генпримара, в понедельник в примэрии появятся еще 200 тысяч информационных буклетов, 40 тысяч плакатов и постеров, которые будут напечатаны за счет муниципального бюджета. Ион Чебан призвал всех желающих помочь в распространении и размещении информационных материалов на рынках, в магазинах и общественных местах.

Кроме этого, Чебан отметил, что многие экономические агенты готовы оказать свою помощь финансово или предоставить продукты питания в больницы или гражданам.