Чебан распорядился запустить временный троллейбусный маршрут до “Moldexpo”

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После многочисленных просьб граждан, а также по соглашению с Торгово-промышленной палатой, примария Кишинёва запустила временный троллейбусный маршрут, который временно свяжет центр столицы и Международный выставочный центр “Moldexpo”. Троллейбусы будут ходить по указанному маршруту 1 и 2 февраля.

В молдавской столице подобный маршрут организован впервые. Об этом на своей странице в соцсети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан Градоначальник отметил, что у нового маршрута “ул. Б. Бодони – МВЦ Moldexpo” не будет промежуточных остановок. Он был создан для того, чтобы облегчить участие граждан в мероприятии, которое ежегодно проводится в Кишинёве – Международная выставка “Сделано в Молдове”.

Маршрут будут обслуживать два троллейбуса с автономным двигателем. Время в пути в оба конца составит 15-20 минут. Таким образом, в субботу, 1 февраля, троллейбусы этого маршрута будут ездить с 09.00 до 19.00, а в воскресенье, 2 февраля, – с 09.00 до 17.00.

Троллейбусы будут ездить следующим образом:

Туда – ул. Б. Бодони – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Г. Александреску – конечная остановка.

Обратно – ул. Г. Александреску – В. Лупу – К. Стере – М. Когэлничану – С. Лазо – А. Матеевич – А. Пушкин – бул. Штефана чел Маре – ул. Б. Бодони.

– Мы приложим все усилия для поддержки отечественных производителей и развития бизнеса в столице Молдовы, – отметил Чебан.