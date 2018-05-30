Чебан раскрыл сразу несколько лживых заявлений Нэстасе в свой адрес (ВИДЕО)

“Правый” кандидат в генпримары Кишинева Андрей Нэстасе продолжает сыпать бездоказательными и лживыми обвинениями в адрес своего контркандидата Иона Чебана.

В этот раз в ходе пресс-конференции Нэстасе заявил о том, что в 2005 году Ион Чебан, будучи советником тогдашнего президента Владимира Воронина, по его распоряжению якобы снёс здание усадьбы Теодосиу в столице. Однако в ходе открытых дебатов, на которые Нэстасе ходить боится, Чебан полностью развенчал эту “басню”.

– Во-первых, это здание было снесено не в 2005 году, как сказал Нэстасе, а в 2006. Во-вторых, он ошибся и с адресом. В-третьих, он солгал, заявив о том, что в то время я был советником президента Воронина. В действительности тогда я работал в министерстве образования, молодежи и спорта, где начал национальную программу по созданию центров для детей и молодежи, посредством которой были созданы 82 таких центра, – сказал Чебан.

Социалист подчеркнул, что данное лживое заявление представляет собой пример манипуляции в стиле команды Нэстасе.

– Возможно, Воронин и распорядился его снести, – я не помню всю историю этого здания. Но обвинять меня в сносе этого здания по распоряжению Воронина – это то же самое, если я сейчас обвиню Нэстасе в том, что он украл миллиард, отдал в концессию аэропорт, учитывая, что его поддерживает ЛДПМ, ЛП, Майя Санду, которая голосовала за всё это, – отметил Чебан.