Чебан: Работники “Autosalubritate” получат премии по 1000 леев (ФОТО)

Чебан: Работники “Autosalubritate” получат премии по 1000 леев (ФОТО)

По случаю 75-ти летия муниципального предприятия “Autosalubritate” его сотрудники получат премии в размере 1000 леев. Такое заявление сделал примар столицы Ион Чебан, посетив учреждение сегодняшним утром.

– На прошлой неделе руководство компании поздравило работников лишь на сайте предприятия. Это я считаю неправильным. Господин Аксентьев, в следующий раз так не должно быть. И я настаиваю на том, чтобы все руководители подразделений заботились о своих сотрудниках, – сказал примар, обратившись к директору предприятия. Ион Чебан пожелал сотрудникам предприятия успехов и терпения в нелегкой ежедневной работе.

Генпримар также отметил, что осведомлен о проблемах каждого учреждения и приложит максимум усилий, чтобы у сотрудников была хорошая заработная плата и лучшие условия труда.

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