Чебан: Работа над улучшением платформы онлайн-образования продолжается

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Работа над улучшением платформы educatieonline.md ведется ежедневно. Команды специалистов неустанно редактируют и загружают новые видеоуроки.

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан. Так, сегодня на educatieonline.md появились:

600 образовательных ресурсов (учебники, презентации, ссылки на дополнительные материалы);

80 новых видеоуроков;

к системе подключились ещё три оператора IPTV (StarNet, Arax и TeleRadio Moldova), которые разрабатывают сетку вещания для видеоуроков.

Напомним, с 22 апреля видеоуроки проекта “Educație online” транслируются по 24 каналам IPTV, доступным в телевизионной сети, предлагаемой оператором Moldtelecom. Также видеоуроки были распределены среди 13 телеканалов.

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