Чебан: Рабочего градостроительного плана Кишинева нет, потому что он никому не был нужен (ВИДЕО)

Об этом кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева заявил в ходе передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

Ион Чебан отметил, что отсутствие этого важнейшего документа позволяло руководству столичной примэрии “проворачивать” различные схемы.

– В мутной воде рыба хорошо ловится. Если нет правил, то все позволено, – сказал Чебан.

Также он отметил, что социалистам, когда они пытались подступиться к решению данного вопроса, усиленно “вставляли палки в колеса”.

– Есть эксперты, которые хотят помочь нам, поделиться своим опытом. Но мы не можем получить необходимую для этого информацию, несмотря на то, что запросы подают депутаты, мунсоветники, – те, которым предоставить ее обязаны. Налицо халатное отношение к своим обязанностям. Так, к примеру, сегодня в примэрии Кишинева вам никто не скажет, сколько в городе неприватизированных квартир. Потому что дела в примэрии ведутся хаотично, – подчеркнул социалист.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Ион Чебан представил конкретные решения для эффективного управления столицей, которые содержатся в его предвыборной платформе.