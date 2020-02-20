Чебан провёл встречу с президентом Евроазиатского Еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили (ФОТО)

Чебан провёл встречу с президентом Евроазиатского Еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили (ФОТО)

Примар Кишинёва встретился с президентом Евроазиатского Еврейского конгресса и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили.

Будучи успешным предпринимателем, Михаил Мирилашвили продвигает инновационные проекты, передовые технологии и концепцию корпоративной социальной ответственности. Мы поговорили о новом проекте Watergen, в котором используются инновационные технологии производства питьевой воды. Данный метод позволяет превращать воздух в воду и обеспечивать питьевой водой целый город, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по экономическим и социальным проектам, а также затронули тему сохранения исторического и культурного наследия Кишинёва.

Поговорили о проекте реконструкции синагоги и Ешивы на улице Цирельсона. Это памятник архитектуры, включённый в реестр памятников истории и культуры столичного муниципия, – подытожил Чебан.

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