Чебан провёл встречу с потенциальными участниками программы финансирования образовательных проектов (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провел встречу с рядом потенциальных партнеров в различных областях, готовых принять участие в программе финансирования на конкурсной основе мероприятий в образовательных учреждениях Кишинёва.

– Мы стремимся продвигать качественное образование для наших детей и предоставлять возможности для обучения на протяжении всей жизни, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

По словам градоначальника, эта концепция основана на международной практике сетевого управления: местные органы власти создают партнерства между различными участниками на разных уровнях для улучшения системы образования посредством внедрения адаптированных и инновационных решений.

Ион Чебан предложил потенциальным партнерам до 10 марта представить предложения по соглашениям в этой области. Он также заявил, что примария открыта для реализации совместных проектов.

– Приглашаю всех партнеров по развитию, частные и неправительственные учреждения принять участие в финансировании образовательных проектов, предлагаемых библиотеками, школами, вузами, общественными центрами, а также другими государственными учреждениями, предоставляющими образовательные услуги. Я верю, что, инвестируя в качественное образование сегодня, мы обеспечим лучшее будущее для наших детей здесь, дома. Они наше настоящее и будущее, – написал примар столицы.