Чебан провел встречу с примарами пригородов

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу с примарами пригородов. Он предложил им до понедельника выступить с предложениями и приоритетами для населенных пунктов, которые они возглавляют.

Чебан отметил, что он открыт для сотрудничества и для поддержки различных проектов, которые могут быть внедрены.

– Впереди – много работы, и думаю, что совместными усилиями нам удастся добиться развитой инфраструктуры, отремонтированных дорог и тротуаров, водоснабжения и канализации, современных медицинских и образовательных учреждений, качественных услуг. Мы должны сделать всё для того, чтобы наши граждане оставались дома, – подчеркнул Ион Чебан



Градоначальник также поздравил с храмовыми праздниками жителей Трушен и Дурлешт.

– Вместе мы – Кишинев, и только вместе мы добьемся развития муниципия! – добавил он.